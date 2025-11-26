Duel crveno-belih u Beogradu za drugo mesto na tabeli

Košarkaši Crvene zvezde od 19.30 dočekuju ekipu Olimpijakosa u utakmici 13. kola Evrolige. Tok duela iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Košarkaši Saše Obradovića igraju direktan okršaj za drugo mesto na tabeli u Evroligi protiv bratskog kluba iz Pireja. Zvezda kojoj košarkaši počinju da se vraćaju u roster posle izostanka zbog povreda ima težak raspored u predstojećim kolima. Olimpijakos otvara nezgodan niz mečeva u kojem će crveno-beli još igrati protiv Barselone, Partizana i Hapoela. Zvezda je posle poraza od Valensije u neizvesnom finišu uspela da u gostima savlada Beč u regionalnom takmičenju,