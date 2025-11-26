Dobrić: Olimpijakos ima mnogo dobrih igrača, ali imamo ih i mi

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je pred susret sa Olimpijakosom da veruje da njegov tim uz podršku navijača može da pobede. ‘Crveno-beli’ u okviru 13. kola Evrolige dočekuju Pirejce, a pred taj susret oba kluba imaju skor 8-4. #related-news_1 Zvezda je u dosadašnjem delu sezone većinu utakmica odigrala u Beogradu, ali je iza nje nešto naporniji put u Valensiju i Rim, sa kojeg su se izabranici Saše Obradovića vratili sa pobedom i porazom. Dobrić naglašava