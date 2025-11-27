uživo Crvena zvezda - FCSB 1:0: Ivanić propustio da reši meč

UŽIVO Crvena zvezda - FCSB 1:0 DRUGO POLUVREME 75. minut: Veliki promašaj Ivanića, sam je izašao pred golmana i pogodio ga u nogu! 72. minut: Sjajnu kontru je stvorio Ivanić, ali Handel i Arnautović su upropastili situaciju tri na dva. 66. minut: Brani se Zvezda za sada veoma dobro.

Rumuni su stpljivi, ali bez jasne ideje kako da ugroze domaćina. 57. minut: Mikulesku je izbio sam na 16 metara, šutirao, ali je Matues je sjajno intervenisao. 50. minut: GOOOL! Vodi Zvezda 1:0, strelac Bruno Duarte. Sjajan centrašut Seola sa desne strane i lep gol glavom Bruna Duartea. 47. minut: Sreća za Zvezdu, Ćisoti pogađa stativu. Zvezda je bez izmena, FCSB je napravio dve promene, na terenu su Ćisoti i Tanase. PRVO POLUVREME Kraj prvog dela, nema golova,