Partizan: „Odbijena neopoziva ostavka Željka Obradovića“

Košarkaški klub Partizan oglasio se saopštenjem nakon sastanka Izvršnog odbora povodom odluke Željka Obradovića da napusti klupu crno-belih.

Obradović je nakon neuspeha protiv Panatinaikosa odlučio da se povuče u trenutku kad Partizan ima skor 4-9 u Evroligi, da bi dan kasnije usledila sednica uprave na kojoj je ostavka, iako označena kao neopoziva, odbijena: „U četvrtak, 27. novembra je održana hitna sednica Izvršnog odbora KK Partizan na temu novonastale situacije u Klubu, nakon neopozive ostavke trenera prvog tima, Željka Obradovića. Uprkos tome, Izvršni odbor je na predlog predsednika Ostoje