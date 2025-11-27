„Željko za predsednika, uprava Partizana da podnese ostavku“: Navijači Partizana traže odgovornost za sve što se desilo

Nova pre 1 sat  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
„Željko za predsednika, uprava Partizana da podnese ostavku": Navijači Partizana traže odgovornost za sve što se desilo

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana, a navijači se i dalje ne mire sa tim.

Tako je udruženje ljubitelja i navijača JSD Partizan „Od Partizana ništa, za Partizan sve“ čiji je Obradović inače počasni član. U pismu se navodi da bi voleli da ga vide kao predsednika KK Partizan, ukoliko on to želi, ali i da uprava mora da snosi odgovornost. „Od Partizana ništa, za Partizan i Željka – sve! Svako voli pobedu na terenu, ali niko nije uz Partizan zbog nje. Svakoga boli poraz na terenu, ali niko Partizanu ne okreće leđa zbog stanja na tabeli.
