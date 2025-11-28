"Šta je sa Zoranom Savićem, zna se šta je njegov posao" Nekadašnji trener kritikuje upravu Partizana

Milovan "Kime" Bogojević, nekadašnji trener Partizana, govorio je o stanju u beogradskom klubu.

Željko Obradović je podneo ostavku na mestu glavnog trenera KK Partizan, a upravni odbor mu se zahvalio i oprostio od slavnog trenera, pa dan kasnije odbio njegovu ostavku. Obradović je u četvrtak doputovao iz Atine u Beograd i nekoliko hiljada navijača dočekalo ga je na aerodromu sa željom da ga ubedi da se predomisli, što je izazvalo dosta emocija kod srpskog trenera, ali se tog dana nije oglašavao. Zakazan je i sastanak upravnog odbora sa Željkom Obradovićem, pa