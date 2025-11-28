Legenda pred povratkom u Partizan, crno-beli pronašli zamenu za Savića

Nova pre 38 minuta  |  Autor: Strahinja Nikolić
Košarkaški klub Partizan uveliko radi na pronalasku zamene za Zorana Savića, a prema informaciji koja je potvrđena za Nova.rs, najveći kandidat je Žarko Paspalj.

Prema informacijama do kojih je došla Nova.rs, Paspalj jeste ideja crno-belih i u ovom trenutku najozbiljniji kandidat, ali još uvek ništa nije definitivno. Podsećamo, Savić je napustio klub nakon sastanka uprave Partizana sa Željkom Obradovićem. Navodno, obe strane su želele razlaz, a Savićevu misiju trebalo bi da nastavi nekadašnji reprezentativac Jugoslavije, košarkaš Partizana i as koji je ostavio zapaženu karijeru u NBA ligi, u dresu San Antonio Sparsa. Pored
