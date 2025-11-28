Željkove godine u Partizanu: Pobede, porazi, titule, igrači…

pre 4 minuta
Željkove godine u Partizanu: Pobede, porazi, titule, igrači…

Gotovo četiri i po godine Željka Obradovića na klupi Partizana, sve na jednom mestu na portalu Sport kluba.

Pobede i porazi, trofeji i razočaranja, bivši i sadašnji igrači. Da li je presek ili kraj, saznaćemo uskoro. Podneo je trofejni stručnjak neopozivu ostavku, ali Upravni odbor crno-belih nije se složio sa njegovom odlukom. Njihovo mišljenje dele i mnogi navijači, koji su devetostrukom prvaku Evrope priredili nezaboravan doček na aerodromu i zamolili ga da ostane. Njegova odluka biće poznata posle sastanka sa Izvršnim odborom kluba, koji je zakazan za petak u 13
