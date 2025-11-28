Navijači skandirali Marku Nikoliću posle velike pobede

Atinski AEK je ostvario veliku pobedu u petom kolu Lige konferencije pošto je slavio u Firenci protiv Fiorentine 1:0.

Ekipi, koju sa klupe predvodi Marko Nikolić, bodove je doneo još jedan Srbin, Mijat Gaćinović. On je bio strelac jedinog gola na meču. Iako su igrali u gostima, navijači grčkog tima su se čuli sa tribina. U centru pažnje našao se srpski stručnjak. "Marko Nikolić, Marko Nikolić…", odjekivalo je glasno. AEK je u odličnoj formi, jer u poslednjih šest mečeva imaju pet pobeda i remi.