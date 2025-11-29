Denver Nagetsi poraženi od San Antonio Sparsa, Jokić ostao bez tripl-dabla zbog sudijske odluke

Naslovi.ai pre 16 minuta

Denver Nagetsi izgubili su od San Antonio Sparsa 139:136 i eliminisani su iz NBA kupa, dok je Nikola Jokić za dlaku ostao bez tripl-dabl učinka zbog sporne sudijske odluke i kontroverzi oko statistike.

Denver Nagetsi su doživeli neočekivan poraz kod kuće od San Antonio Sparsa rezultatom 139:136, čime su eliminisani iz NBA kupa i pali na četvrto mesto Zapadne konferencije. Sparsi su igrali bez povređenog Viktora Vembanjame, a Nagetsi su imali prednost od 18 poena tokom utakmice. Telegraf Nova Sport klub

Nikola Jokić je imao sjajan učinak sa 21 poenom, 10 asistencija i 9 skokova, ali mu je tripl-dabl nepravedno oduzet zbog sporne odluke sudija koji su mu poništili jedan skok u završnici utakmice. Jokić je pokazao impresivne poteze i asistencije, ali to nije bilo dovoljno za pobedu. Mondo Telegraf Večernje novosti B92

Trener Denvera Dejvid Adelman izrazio je nezadovoljstvo zbog defanzivnih propusta i velikog broja izgubljenih lopti, ističući potrebu za boljom rotacijom i odbranom. Novajlija Kameron Džonson dao je značajan doprinos sa 28 poena, dok je Džamal Marej bio najefikasniji sa 37 poena. B92 RTS B92

Uprkos porazu, Nikola Jokić je izveo još jedan impresivan potez, fantastični pas iza leđa iz različite pozicije, koji je oduševio publiku i pokazao njegovu kreativnost na terenu. Sport klub

Na internetu se pojavio snimak koji potvrđuje da je Jokić uhvatio deseti skok u završnici meča, što znači da je nepravedno oštećen u statistici NBA lige. Ovaj detalj dodatno je izazvao kontroverze i nezadovoljstvo među navijačima i stručnjacima. Sport klub