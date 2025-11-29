BEOGRAD - Željko Obradović definitivno više nije trener KK Partizan, saopšteno iz kluba

"Izvršni odbor KK Partizan Mozzart Bet je tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Željkom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu, na poziciji šefa stručnog štaba prvog tima. Treneru Obradoviću je pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-beli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata", navodi se iz kluba. Nakon sastanka i potom dodatnih