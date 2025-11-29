Željko Obradović definitivno više nije trener KK Partizan

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Željko Obradović definitivno više nije trener KK Partizan

BEOGRAD - Željko Obradović definitivno više nije trener KK Partizan, saopšteno iz kluba

"Izvršni odbor KK Partizan Mozzart Bet je tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Željkom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu, na poziciji šefa stručnog štaba prvog tima. Treneru Obradoviću je pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-beli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata", navodi se iz kluba. Nakon sastanka i potom dodatnih
Uživo: Željko Obradović definitivno otišao iz Partizana, Vanja Marinković se oglasio

UŽIVO: Igrači Partizana se odvezli iz Beogradske arene

Na treningu Partizana dvojica pomoćnih trenera

Haos ispred Arene: Prekinut trening košarkaša Partizana, navijači probili kordon, razbijeno i staklo

Tenzije ispred Arene - navijači Partizana napravili haos i poslali jasne poruke VIDEO

Viđena samo dva pomoćna trenra, bez Željka i njegovih saradnika: Okupljanje navijača ispred Arene počelo!

Gotovo je, Željko Obradović se ne vraća u Partizan! Crno-beli saopštili da je rekao "ne"

