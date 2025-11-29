Ražnatović, sporna reč… Šta sve Obradović zamera Mijailoviću

Sport klub pre 28 minuta
Teško je napraviti red u vezi sa svime što se dešava u Košarkaškom klubu Partizan u prethodnih nekoliko dana, a pitanje svih pitanja i dalje ostaje neodgovoreno – hoće li Željko Obradović ostati trener? U okviru promena koje će neminovno uslediti – na ovu ili na onu stranu – prvi je ceh platio sportski direktor Zoran Savić.

Kako saznajemo, Savić i predsednik Ostoja Mijailović već duže vreme su u lošim odnosima i njihova komunikacija svedena je na onu osnovnu. „Klub puni Ražnatovićevim ljudima" Uprkos spekulacijama poslednjih dana, spoljnih, tj. političkih pritisaka nije bilo uoči Obradovićeve odluke, niti je ikada bilo "išta ozbiljno sa (predsednikom) Vučićem", navodi naš izvor blizak klubu. Jedna od konkretnih stvari koja se zamera Mijailoviću – koju mu je i Obradović zamerio na
