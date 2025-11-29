Monako iznenadio PSŽ: Minamino srušio šampiona Francuske

FUDBALERI Monaka su napravili iznenađenje u 14. kolu Lige 1. Kneževi su savladali aktuelnog šampiona PSŽ sa 1:0.

FOTO: Tanjug/AP Junak trijumfa bio je Japanac Takumi Minamino koji je jedini pogodak postigao u 68. minutu nakon asistencije Aleksandra Golovina. "Sveci" nisu uspeli da izbegnu poraz iako su od 80. minutu bili brojčano jači na terenu, pošto je Tilo Kerer dobio direktan crveni karton. Ni to nije pomoglo izabranicima Luisa Enrikea da dođu bar do izjednačenja, pa su doživeli drugi prvenstveni neuspeh. Uprkos porazu PSŽ je i dalje prvi na tabeli sa 30 bodova, ima dva