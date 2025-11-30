(VIDEO) Incidenti isped Arene: Prekinut trening, navijači probili kordon i polupali staklo male dvorane

Navijači Partizana okupili su se ispred Beogradske Arene, gde njihov klub održava trening, ne bi li pružili podršku Željku Obradoviću.

U međuvremenu je klub zvanično saopštio da Obradović više neće biti trener, pa je potom ta objava obrisana, da bi na kraju opet bila vraćena, pa je sada definitvno da trofejni stručnjak više neće predvoditi crno-bele. Ovakav razvoj situacije je verovatno bio okidač za navijače Beogradskog tima, te su počeli da prave incidente ispred Arene. Probijena je ograda i otpor redara, da bi pojedine pristalice crno-belih počele da lupaju po vratima i prozorima male dvorane u