Crvena zvezda igra protiv OFK Beograda, Milojević ističe: Svaka pobeda nam znači za samopouzdanje

Fudbaleri Crvene zvezde danas, od 18.30 časova gostuju ekipi OFK Beograda u okviru 17. kola Superlige Srbije.

Crveno-beli u ovaj duel ulazi posle pobede nad ekipom FCSB u Ligi Evrope (1:0), što je odlična najava za nastavak domaćeg prvenstva. OFK Beograd je sa druge strane u prethodnom kolu remizirao sa Spartakom u Subotici (2:2) i trenutno drži osmo mesto na tabeli sa 21 bodom. Crvena zvezda i OFK Beograd odigrali su čak 163 međusobna meča. Crveno-beli su slavili 87 puta, a tim sa Karaburme je upisao 35 pobeda, dok je 41 duel završen bez pobednika. Poslednji susret