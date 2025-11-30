Rukometašice Srbije igraju danas protiv Nemačke za prvo mesto u grupi

Euronews pre 22 minuta  |  Autor: Euronews
Rukometašice Srbije igraju danas protiv Nemačke za prvo mesto u grupi

Rukometna reprezentacija Srbije danas (18.00 Arena 4 Premium) igra odlučujući meč grupne faze protiv domaćina – selekcije Nemačke.

Ovaj duel je važan iz više razloga. Pobednik će u narednu rundu preneti dragocena četiri boda, što ovom susretu daje težinu pravog finala. Junakinja dramatične pobede nad Islandom, golmanka Jovana Risović, koja je u poslednjim minutima zaustavila tri zicera i donela trijumf Srbiji, ističe da je ekipa spremna za novi izazov: "To je za nas finale. Moramo da damo poslednji atom snage i suprotstavimo se jakom domaćinu. Mislim da je ključ u timskoj igri, moramo da
