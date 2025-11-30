Rukometašice Srbije poražene od Nemačke

Srbija je prvu fazu takmičenje završila na drugom mestu u grupi sa dve pobede i jednim porazom i u narednu rundu prenosi dva boda

Rukometašice Srbije poražene su večeras u Štutgartu od Nemačke 20:31 (10:17), u trećem kolu Grupe C Svetskog prvenstva. Najefikasnije kod Srbije bile su Dragana Cvijić sa pet i Aleksandra Vukajlović sa četiri pogotka. Nemačku je do pobede predvodila Antje Dol sa osam pogodaka. Srbija je prvu fazu takmičenje završila na drugom mestu u grupi sa dve pobede i jednim porazom i u narednu rundu prenosi dva boda. Nemačka je prva u grupi sa sve tri pobede. U narednoj fazi,