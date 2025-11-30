Komšijski derbi u "Skenderiji" - pojačana Srbija protiv "zmajeva" u kvalifikacijama za Mundobasket (20.00, RTS1)

Košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20.00 časova u Sarajevu protiv selekcije Bosne i Hercegovine u drugom kolu grupe C prvog kruga kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. Direktan prenos meča gledajte na Prvom programu RTS-a.

Prvi korak ka plasmanu na Mundobasket u Kataru 2027. reprezentacija Srbije napravila je u četvrtak pobedom nad selecijom Švajcarske u Beogradu. Debi Dušana Alimpijevića na klupi nacionalnog tima umalo se pretvorio u nezaboravnu katastrofu, ali okolnostima nametnuta ekipa koju je novi selektor uspeo da okupi na vreme se prenula i u drugom poluvremenu nadoknadila zaostatak od 23 poena. Drugi meč u novembarskom kvalifikacionom prozoru "orlovi" će odigrati večeras od