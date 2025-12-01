„Pojedini igrači su psovali stručni štab“: Ostoja Mijailović najavio otkaze, a otkrio je i da Parker ima najveći ugovor u istoriji Partizana

KK Partizan je ostao bez prvog trenera Željka Obradovića, njegovog pomoćnika Vladimira Androića, kao i sportskog direktora Zorana Savića.

Jedan od problema koji se apostrofira od početka sezone je igra Džabarija Parkera, koji po rečima predsednika KK Partizan Ostoje Mijailovića ima najveći ugovor u istoriji Partizana. – Željko Obradović je uvek donosio konačnu odluku, Savić je tražio igrače, ja potpisivao ugovore. Željko je rekao – ako dovodimo Parkera završili smo neverovatan posao, neverovatan je igrač, nisam ni pitao za cenu. Ugovor je nenormalno veliki, nije za srpske uslove, ni za Partizan. Svi