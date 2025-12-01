Srbin se raspucao u porazu Austrije, Mađari dobili na kocki

Reprezentacije Letonije ostvarila je ubedljivu pobedu nad Austrijom, dok je Mađarska nadigrala Belgiju u poslastici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Kataru.

Ne bi ništa od toga bilo toliko interesantno da jedan od najboljih pojedinaca večeri nije bio Srbin iz Vrbasa. Austrija – Letonija 68:86 (24:20, 13:20, 17:29, 14:17) Iako su Austrijanci poveli posle prvih 10 minuta, momci sa Baltika dobrom drugom četvrtinom preuzeli su vođstvo pred odlazak na pauzu. Usledila je napadačka rapsodija koja je u trećem kvartalu oduvala protivnika, koji je u poslednjoj deonici ostao bez gasa i nije uspeo da pruži jači otpor velikom