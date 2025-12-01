Srbin se raspucao u porazu Austrije, Mađari dobili na kocki

Sport klub pre 29 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Srbin se raspucao u porazu Austrije, Mađari dobili na kocki

Reprezentacije Letonije ostvarila je ubedljivu pobedu nad Austrijom, dok je Mađarska nadigrala Belgiju u poslastici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje se 2027. godine održava u Kataru.

Ne bi ništa od toga bilo toliko interesantno da jedan od najboljih pojedinaca večeri nije bio Srbin iz Vrbasa. Austrija – Letonija 68:86 (24:20, 13:20, 17:29, 14:17) Iako su Austrijanci poveli posle prvih 10 minuta, momci sa Baltika dobrom drugom četvrtinom preuzeli su vođstvo pred odlazak na pauzu. Usledila je napadačka rapsodija koja je u trećem kvartalu oduvala protivnika, koji je u poslednjoj deonici ostao bez gasa i nije uspeo da pruži jači otpor velikom
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Mladi Majkl Ružić predvodio Hrvate do važne pobede nad Izraelom

Mladi Majkl Ružić predvodio Hrvate do važne pobede nad Izraelom

RTS pre 54 minuta
Viceprvak prejak za rukometaše: Vranje 1093 - Vojvodina 31:44

Viceprvak prejak za rukometaše: Vranje 1093 - Vojvodina 31:44

Vranje news pre 29 minuta
Hrvatska razbila Izrael: Vatreni silni u Rigi!

Hrvatska razbila Izrael: Vatreni silni u Rigi!

Kurir pre 39 minuta
Vujošević blistao, ali nedovoljno protiv Letonaca, Ponjitka vodio Poljake do nove pobede

Vujošević blistao, ali nedovoljno protiv Letonaca, Ponjitka vodio Poljake do nove pobede

Sportske.net pre 14 minuta
Švedskoj uzalud rapsodija Hakansona - Slovenci se sa pobedom vraćaju kući

Švedskoj uzalud rapsodija Hakansona - Slovenci se sa pobedom vraćaju kući

RTS pre 24 minuta
Put Srbije u glavnoj fazi: Tri prepreke do borbe za elitu

Put Srbije u glavnoj fazi: Tri prepreke do borbe za elitu

B92 pre 14 minuta
Hrvatska na pogon anonimnog tinejdžera rutinski do 2/2

Hrvatska na pogon anonimnog tinejdžera rutinski do 2/2

B92 pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoLetonijaAustrijaKatarBelgijaVrbasMađarska

Sport, najnovije vesti »

Red Bul izrazio žaljenje zbog komentara koji su doveli do pretnji Antoneliju

Red Bul izrazio žaljenje zbog komentara koji su doveli do pretnji Antoneliju

Danas pre 39 minuta
Loše vesti iz Italije: Vlahovića čeka duža pauza

Loše vesti iz Italije: Vlahovića čeka duža pauza

Danas pre 1 sat
Jovana Jovović pred meč protiv Španije: Moramo da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom i budemo opet pravi tim

Jovana Jovović pred meč protiv Španije: Moramo da zaboravimo utakmicu sa Nemačkom i budemo opet pravi tim

Danas pre 2 sata
Velikan srpskog rukometa pred gašenjem: Svojevremeno je u finalu Kupa šampiona nesrećno izgubio od Barselone

Velikan srpskog rukometa pred gašenjem: Svojevremeno je u finalu Kupa šampiona nesrećno izgubio od Barselone

Danas pre 3 sata
Olga Danilović otvoreno o svom putu u tenisu: „Ona je ćerka Saše Danilovića, sigurno će uspeti“

Olga Danilović otvoreno o svom putu u tenisu: „Ona je ćerka Saše Danilovića, sigurno će uspeti“

Danas pre 3 sata