Gotovo savršeni Bajern ima zanimljiv zadatak! Napustili su Minhen, evo šta sada čeka velikana
Fudbaleri Bajerna iz Minhena putuju u Berlin kako bi se u sredu, u osmini finala Kupa Nemačke suočili sa Unionom, jedinim nemačkim timom koji im je ove sezone uzeo bodove.Izabranici Vensana Komapnija imali su skoro savršen početak sezone sa 18 pobeda u 20 utakmica u svim takmičenjima, pretrpevši samo jedan poraz, od Arsenala u Ligi šampiona (3:1). Fudbaleri Bajerna su u Berlinu, 8. novembra, izvukli nerešen rezultat 2:2 zahvaljujući pogotku Harija Kejna u 93.
