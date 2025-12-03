Gaćinović pred Kup Srbije: Protiv Dubočice možda i u najjačem sastavu

Kurir pre 18 minuta
Gaćinović pred Kup Srbije: Protiv Dubočice možda i u najjačem sastavu

Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je danas da će njegova ekipa u osmini finala Kupa Srbije protiv gostujuće Dubočice zaigrati "možda i u najjačem sastavu". "Nešto malo ćemo iskombinovati, slično kao u prethodnoj rundi Kupa Srbije sa Naftagasom u Elemiru (1:0).

Videćemo da neke malo odmorimo, a da pojedinci možda podele minute. Može, ipak, da se desi da izađemo u najjačem sastavu", rekao je Gaćinović. Utakmica na Gradskom stadionu zakazana je za sredu od 17 časova. Domaćin će prvoligašu iz Leskovca suprotstaviti tim bez povređenih štopera Ahmeda Hadžimujovića i Jovana Maneva. Osim njih, predstojeći meč zbog klupske suspenzije propustiće fudbaler sredine terena Abdulaj Sise. Gaćinović je ocenio da Dubočica igra kvalitetno,
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Igrači dobili batine, LFP osudio nezapamćen skandal u Nici

Igrači dobili batine, LFP osudio nezapamćen skandal u Nici

Sport klub pre 1 sat
Rade Krunić: Nema prostora za kalkulacije, moramo da pobeđujemo

Rade Krunić: Nema prostora za kalkulacije, moramo da pobeđujemo

Danas pre 4 sati
Kuti Romero se pretvorio u Mesija i "makazicama" spasio Franka i negledljivi Totenhem u Njukaslu

Kuti Romero se pretvorio u Mesija i "makazicama" spasio Franka i negledljivi Totenhem u Njukaslu

Sportske.net pre 1 dan
Krunić pred dva derbija: „Nema prostora za kalkulacije“

Krunić pred dva derbija: „Nema prostora za kalkulacije“

Nova pre 1 dan
Radost i tuga u Lajpcigu: Fudbal je sada pao u drugi plan

Radost i tuga u Lajpcigu: Fudbal je sada pao u drugi plan

Sport klub pre 1 dan
Frankfurt ima novu zvezdu, Real i Barsa već kucaju na vrata

Frankfurt ima novu zvezdu, Real i Barsa već kucaju na vrata

B92 pre 1 dan
Juventus bez Kostića i Vlahovića u četvrtfinalu Kupa Italije

Juventus bez Kostića i Vlahovića u četvrtfinalu Kupa Italije

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

FudbalLeskovacNovi PazarKup srbijeDubočica

Sport, najnovije vesti »

Gaćinović pred Kup Srbije: Protiv Dubočice možda i u najjačem sastavu

Gaćinović pred Kup Srbije: Protiv Dubočice možda i u najjačem sastavu

Kurir pre 18 minuta
„Ova situacija nije normalna, za nju je odgovoran Ostoja Mijailović“: Željko Obradović se obratio prvi put po odlasku iz…

„Ova situacija nije normalna, za nju je odgovoran Ostoja Mijailović“: Željko Obradović se obratio prvi put po odlasku iz Partizana

Danas pre 1 sat
Igrači dobili batine, LFP osudio nezapamćen skandal u Nici

Igrači dobili batine, LFP osudio nezapamćen skandal u Nici

Sport klub pre 1 sat
Najbolja na svetu operisana, pauza oko pet meseci

Najbolja na svetu operisana, pauza oko pet meseci

Sportske.net pre 2 sata
Rukometaši Partizana porazom završili učešće u Evropi

Rukometaši Partizana porazom završili učešće u Evropi

Danas pre 2 sata