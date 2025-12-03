Gaćinović pred Kup Srbije: Protiv Dubočice možda i u najjačem sastavu

Trener fudbalera Novog Pazara Vladimir Gaćinović rekao je danas da će njegova ekipa u osmini finala Kupa Srbije protiv gostujuće Dubočice zaigrati "možda i u najjačem sastavu". "Nešto malo ćemo iskombinovati, slično kao u prethodnoj rundi Kupa Srbije sa Naftagasom u Elemiru (1:0).

Videćemo da neke malo odmorimo, a da pojedinci možda podele minute. Može, ipak, da se desi da izađemo u najjačem sastavu", rekao je Gaćinović. Utakmica na Gradskom stadionu zakazana je za sredu od 17 časova. Domaćin će prvoligašu iz Leskovca suprotstaviti tim bez povređenih štopera Ahmeda Hadžimujovića i Jovana Maneva. Osim njih, predstojeći meč zbog klupske suspenzije propustiće fudbaler sredine terena Abdulaj Sise. Gaćinović je ocenio da Dubočica igra kvalitetno,