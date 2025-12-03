Herbert otkrio ključ za pobedu nad Partizanom, spomenuo i Obradovića

Trener Bajerna iz Minhena Gordon Herbert istakao je da je očekuje drugačiji Partizan nakon odlaska Željka Obradovića, ali da to neće umanjiti motivaciju košarkaša crveno-belih pred duel 14. kola Evrolige koji je na programu sutra uveče.

Bajern će u trenucima najveće krize Partizana od dolaska aktuelne uprave gostovati beogradskom klubu, a Herbert je svestan da odlazak najtrofejnijeg trenera svih vremena menja pristup ovom meču iz vizure crno-belih. "Kao i uvek u Beogradu, prvo što moramo da uradimo jeste da se nosimo sa atmosferom i svakako promenjenim scenarijem nakon ostavke trenera Obradovića", započeo je trener Bajerna izlaganje pred sutrašnje gostovanje u Beogradu. Za nekadašnjeg selektora