Obradović o Bolomboju: „Najavljivano je kroz medije kad i gde se vraća, ali nije to samo povratak na teren“

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20 časova dočekuju Barselonu u meču 14. kola Evrolige, ali uz limitaran broj igrača na centarskoj poziciji.

Nedavno se povredio i Uroš Plavšić, a već su van terena i Ebuke Izundua i Hasijel Rivera, a već dugo je odsutan i Džoel Bolomboj, o čijem se povratku priča u poslednje veeme. – Ne mogu i ne bi trebalo da se bavim Bolombojem – rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović i nastavio: – Najavljivano je kroz medije kad i gde se vraća, ali nije to samo povratak na teren. Tu su fizičke spreme i integracija u ovaj tim. Koliko god on poznavao pojedine saigrače, sada ima