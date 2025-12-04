Gvardiola impresioniran podvigom Halanda: Brojke su lude, lude! Sigurno je jedan od najboljih!

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da suluda brzina kojom je fudbaler njegove ekipe Erling Haland postigao 100 golova u Premijer ligi.

Siti je u Londonu pobedio Fulam 5:4, Haland je postigao prvi gol i postao je igrač koji je postigao 100 golova u Premijer ligi u najmanje odigranih utakmica. Norvežaninu je to uspelo u 111. utakmici, a prethodni rekorder bio je Alan Širer, koji je 100. gol postigao u 124. utakmici, pre 30 godina. "Da ste mi rekli da će u 111 utakmica postići 100 golova, pitao bih vas: 'Da li ste sigurni? U ovoj ligi?' Ali uspeo je. Brojke su lude. Lude. Sigurno je jedan od