Gvardiola impresioniran podvigom Halanda: Brojke su lude, lude! Sigurno je jedan od najboljih!

Kurir pre 6 minuta
Gvardiola impresioniran podvigom Halanda: Brojke su lude, lude! Sigurno je jedan od najboljih!

Trener Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da suluda brzina kojom je fudbaler njegove ekipe Erling Haland postigao 100 golova u Premijer ligi.

Siti je u Londonu pobedio Fulam 5:4, Haland je postigao prvi gol i postao je igrač koji je postigao 100 golova u Premijer ligi u najmanje odigranih utakmica. Norvežaninu je to uspelo u 111. utakmici, a prethodni rekorder bio je Alan Širer, koji je 100. gol postigao u 124. utakmici, pre 30 godina. "Da ste mi rekli da će u 111 utakmica postići 100 golova, pitao bih vas: 'Da li ste sigurni? U ovoj ligi?' Ali uspeo je. Brojke su lude. Lude. Sigurno je jedan od
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Milojević pred derbi: Čukarički stalno napreduje

Milojević pred derbi: Čukarički stalno napreduje

Politika pre 2 sata
(VIDEO) Sumrak favorita u Premijer ligi Engleske

(VIDEO) Sumrak favorita u Premijer ligi Engleske

Danas pre 4 sati
Gol u stilu centarfora: Vanja Milinković Savić odveo Napoli u četvrtfinale Kupa Italije

Gol u stilu centarfora: Vanja Milinković Savić odveo Napoli u četvrtfinale Kupa Italije

Danas pre 5 sati
Loša vest za Dušana Vlahovića: Operacija i duga pauza za napadača Juventusa

Loša vest za Dušana Vlahovića: Operacija i duga pauza za napadača Juventusa

Danas pre 6 sati
Nova senzacija u Kupu Srbije: Mačva posle Partizana eliminisala još jednog superligaša i to posle nezapamćene penal serije

Nova senzacija u Kupu Srbije: Mačva posle Partizana eliminisala još jednog superligaša i to posle nezapamćene penal serije

Danas pre 8 sati
Crvena zvezda ukinula suspenziju Radonjiću

Crvena zvezda ukinula suspenziju Radonjiću

Danas pre 8 sati
Vanja brani i daje golove: Napoli u četvrtfinalu Kupa Italije

Vanja brani i daje golove: Napoli u četvrtfinalu Kupa Italije

Sport klub pre 1 dan

Ključne reči

FudbalMančester SitiLondonPremijer ligaGvardiolaFulamErling halandPep gvardiola

Sport, najnovije vesti »

Gvardiola impresioniran podvigom Halanda: Brojke su lude, lude! Sigurno je jedan od najboljih!

Gvardiola impresioniran podvigom Halanda: Brojke su lude, lude! Sigurno je jedan od najboljih!

Kurir pre 6 minuta
Bura zbog cena karata za Mundijal! Navijači se pobunili, FIFA morala da reaguje! Evo koliko će koštati ulaznice za Svetsko…

Bura zbog cena karata za Mundijal! Navijači se pobunili, FIFA morala da reaguje! Evo koliko će koštati ulaznice za Svetsko prvenstvo!

Kurir pre 1 sat
„Obradović nije otišao iz košarkaških razloga i ovo će imati epske posledice“, „krivac je Vučić“: Sagovornici Danasa o stanju…

„Obradović nije otišao iz košarkaških razloga i ovo će imati epske posledice“, „krivac je Vučić“: Sagovornici Danasa o stanju u KK Partizan

Danas pre 3 sata
Milojević pred derbi: Čukarički stalno napreduje

Milojević pred derbi: Čukarički stalno napreduje

Politika pre 2 sata
Skariolovo upozorenje Evroligi: "Veliki broj utakmica - nismo mi NBA"

Skariolovo upozorenje Evroligi: "Veliki broj utakmica - nismo mi NBA"

Sportske.net pre 4 sati