Jaćimoviću vraćana 2 autobusa, otkrio da su ozvučeni i imaju opremu za praćenje

Prevoznik Milomir Jaćimović izjavio je danas FoNetu da su mu vraćena dva od ukupno sedam konfiskovanih autobusa, uz napomenu policije da će mu oduzeti vozila svaki put kada njima uđe u Beograd.

Jaćimović je naveo da je prilikom pregleda jednog od vraćenih autobusa otkrio da je ozvučen i da ima opremu za praćenje. „Drugi autobus nisam ni pregledao, samo sam ga doterao. Kada budu stigli svi autobusi, obaviću detaljan pregled i izvaditi sve što su ostavili“, kazao je Jaćimović, koji je zbog oduzimanja autobusa i novčanih kazni štrajkovao nedavno glađu ispred Banovine u Novom Sadu. Prema njegovim rečima, od policije, prilikom preuzimanja autobusa, nije dobio