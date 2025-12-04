Paunović je više od selektora, evo šta je sve tražio od FSS: Poznato je šta hoće da napravi od Srbije, a ovaj čovek je bio ključan

Novi ciklus, nova energija, novi selektor. Veljko Paunović stupa na čelo reprezentacije Srbije sa jasnom misijom: da izgradi tim koji će biti prepoznatljiv po karakteru, stilu igre i verovanju u sopstveni potencijal. U prvom intervjuu nakon imenovanja, Paunović govori o vrednostima koje želi da vrati u nacionalni tim, važnosti ljudskih odnosa, odgovornosti i putu koji reprezentaciju vodi ka višem cilju. Njegova vizija nosi jednostavnu, snažnu poruku - Srbija mora i