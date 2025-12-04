Srbiji bod dovoljan za četvrtfinale! Debakl Crne Gore

Sport klub pre 11 minuta  |  Autor: Svetozar Janičić
Srbiji bod dovoljan za četvrtfinale! Debakl Crne Gore

Rukometašice Crne Gore doživele su ubedljiv poraz od Nemačke u pretposlednjem kolu druga faze takmičenja – 36:18 (16:6).

Nemačka je u četvrtfinalu, a dilema je – Srbija, Crna Gora ili Španija. Pita se Srbija kojoj je bod protiv Crne Gore dovoljan da stigne do nokaut faze. Poslednje kolo je na programu 6. decembra. Snage će odmeriti Srbija i Crna Gora, Nemačka i Španija, odnosno Farska Ostrva i Island. Nemačka ima osam, Srbija pet, Crna Gora četiri, koliko ima i Španija koja je pobedila Island sa 30:23. Kalkulacija ima dosta. Srbiju bod ili pobeda sigurno vode u četvrtfinale. S druge
