UŽIVO: Partizan vidi pobedu!

Košarkaši Partizana u 14. kolu Evrolige dočekuju Bajern iz Minhena, a centralna tema košarkaške i sportske javnosti i dalje je odlazak Željka Obradovića.

Košarkaši kluba iz Humske večerašnji meč dočekuju sa učinkom 4-9 i sedam poraza u poslednjih osam utakmica, ali ni gosti nisu ništa bolji sa skorom 5-8. Privremeni trener crno-belih Mirko Ocokoljić je proteklih dana pokušao kod igrača da zadrži fokus samo na predstojeću utakmicu, ali jasno da je to bilo gotovo nemoguće. U narednom kolu Partizan igra sa Crvenom zvezdom sledećeg petka, u svojstvu domaćina, dok Bajern istog dana gostuje u Dubaiju.