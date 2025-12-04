Batler raspoložen pred Barselonu: "I kad upoznate devojku, ne možete odmah imati hemiju"

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler bio je prilično raspoložen u razgovoru sa novinarima pred sutrašnji duel 14. kola Evrolige protiv Barselone, ističući da se polako, ali sigurno adaptira na novu sredinu, što nije lak posao ako se ima u vidu da je čitavu karijeru proveo u NBA ligi.

Zvezda sutra uveče posle devet dana nastavlja sjajnu evroligašku sezonu pošto će od 20 sati dočekati Barselonu, a Batler je već u prvim rečima nagovestio da mu prija nova sredina. "Učim nešto novo, gledam dosta svega i trudim se da budem bolji", rekao je raspoloženi Batler okupljenim novinarima pred sutrašnji okršaj protiv Barselone. Govoreći o razlici između evropske košarke i NBA lige, košarkaš koji je nedavno započeo novu epohu u karijeri imao je prilično