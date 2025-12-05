Bleda Zvezda opet izgubila od Barselone u Beogradu: Crveno-belima prekinut niz pobeda u Areni

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Bleda Zvezda opet izgubila od Barselone u Beogradu: Crveno-belima prekinut niz pobeda u Areni

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Barselone u Beogradskoj areni rezultatom 79:89, u okviru 14. kola Evrolige.

Bio je ovo sedmi uzastopni poraz Zvezde od Barselone u Beogradu, a crveno-belima je ujedno prekinut niz od sedam pobeda u Areni u okviru Evrolige. Imala je Zvezda svojih šansi protiv Barselone, ali se u ključnim trenucima mučila u napadu, uz brzopleta rešenja i neke propuste u odbrani, koji su kažnjeni. Najbolji u pobedničkom timu bio je Vil Klajburn sa 22 poena i pet skokova, dok je Dario Brizuela imao 17 poena i po dve ukradene lopte i asistencije. Dobar je bio i
