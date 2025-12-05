VIDEO Poraz Toronta i Rajakovića u drami: Lebron prekinuo najduži niz u istoriji NBA lige

Košarkaši Bostona pobedili su prošle noći u gostima ekipu Vašingtona sa ubedljivih 146:101 i tako naneli Vizardsima najteži poraz ove sezone u NBA ligi.

Seltiksi su poboljšali svoj skor na 13-9, dok Vašington sada ima tri pobede i 18 poraza. Boston su do pobede predvodili Derik Vajt sa 30, Džordan Volš sa 22 i Pejton Pričard sa 20 poena. U redovima Vašingtona najefikasniji je bio Si Džej Mekalum sa 22 poena, dok je srpski košarkaš Tristan Vukčević za 11 minuta na terenu upisao deset poena, četiri skoka i jednu asistenciju. Los Anđeles Lejkersi su u gostima savladali Toronto Darka Rajakovića sa 123:120, trojkom