Rajakovićev Toronto pao sa zvukom sirene od Lejkersa bez Dončića (VIDEO)

RTV pre 11 minuta
LOS ANĐELES - Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobedili su Toronto reptorse 123:120 trojkom Ruija Hačimure uz zvuk sirene.

Reptorsi su propustili dobru priliku da se vrate u pobednički kontinuitet i to protiv jednog od najboljih timova Zapada bez svog superstara u ekipi. Gost je odigrao napadački fantastično prvo poluvreme sa 67 poena i 58 primljenih, uz maksimalno vođstvo od 12 poena. U trećoj deonici je usledio povratak Reptorsa i kratkoročan plus na semaforu. Lejkersi su uspevali da održe prednost sve do završnih minuta. Pri ulasku u poslednji minut je na semaforu stajalo 118:188.
RTS pre 1 sat
