Obradović pred Barselonu: Da povedemo računa

Saša Obradović, trener košarkaša Crvene zvezde, govorio je o predstojećem susretu crveno-belih sa Barselonom i tom prilikom se dotakao situacije oko povređenih igrača.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u petak od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Barselone u 14. kolu Evrolige. Pred taj susret Saša Obradović govorio je o tome kakav je posao pred njegovim timom. „Ono što je najvažnije je da smo radili na stvarima koje su nedostajale, čistili smo detalje koji su bitni za napad i za odbranu. Mislim da smo uradili dobar posao. Trebalo bi razmišljati o rotaciji igrača. Kodi Miler-Mekintajer ima najveću ulogu, preopterećen je