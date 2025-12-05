Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu: Hrvati idu na Engleze

Održan je žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu koje će se igrati 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku. Izvučene su grupe, a deluje da je jedna od najtežih ona u kojoj će se naći Engleska i Hrvatska.

Prvi put na finalnom turniru, koji će se održati od 11. juna do 19. jula 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, učestvovaće 48 reprezentacija, ali nažalost ne i Srbija. Nakon grupne faze, timovi koji budu uspeli da se plasiraju nastaviće Mundijal u nokaut fazi, koja počinje sa 32 ekipe. Tokom nokaut runde slede osmina finala, četvrtfinale, polufinale i na kraju finale turnira. Grupe su sledeće: Grupa A: Meksiko, Južna Koreja, Južna Afrika, Danska/Severna