Prenos, Zvezda - Barselona: Crveno-beli u punoj "Areni" traže još jednu veliku pobedu u Evroligi

CRVENA zvezda igra sjajno u Evroligi, a seriju odličnih rezultata na domaćem terenu pokušaće da nastavi protiv Barselone u 14. kolu. Utakmicu koja se igra u "Beogradskoj areni" možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Ataimages 1' - Crvena zvezda meč počinje u petorci: Kodi Miler Mekintajer, Džordan Nvora, Ognjen Dobrić, Čima Moneke, Donatas Moteijunas. Barselona duel kreće u sastavu: Tomas Satoranski, Kevin Panter, Vil Klajburn, Tornike Šenglelija, Jan Veseli. Uoči meča: Crveno-beli su ove sezone kod kuće izgubili samo u 1. kolu od Olimpije Milano (82:92), potom su redom rušili: Žalgiris (88:79), Real Madrid (90:75), Baskoniju (90:72), Asvel (79:65), Panatinaikos (86:68),