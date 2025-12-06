Nestvaran preokret Nagetsa na krilima brutalnog Jokića! Denver upisao pobedu o kojoj će se pričati, Srbin na vreme upalio u MVP mod!

Denver Nagetsi prošli su put od pokojnika do pukovnika u meču protiv Atlanta Hoksa u gostima, vratili su se iz velikog minusa i na kraju slavili sa 134:133.

Ko je bio najzaslužniji za novi trijumf Nagetsa? Pa, naravno, Nikola Jokić! Ušao je Džoker slabije u meč, što je rezultovalo ogromnom prednošću za Hokse na poluvremenu (71:53), ali je upalio motore kada je bilo potrebno i režirao je nestvaran preokret. Jokić je meč završio sa 40 poena, devet skokova i osam asistencija, te je još jednom dokazao da je ove sezone jedan od glavnih kandidata za MVP trofej. Što se same utakmice tiče, Atlanta je brzo napravila ozbiljnu