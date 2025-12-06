Obradović: Igrali smo euforično, a tako ne može u bitnim utakmicama

Politika pre 1 sat
Obradović: Igrali smo euforično, a tako ne može u bitnim utakmicama

Trener Zvezde priznao da je tim loše birao faulove i šuteve i da nije uspeo da kontroliše ritam utakmice

Čestitke Barseloni, bili su pametniji i zaslužili su da pobede. Nismo igrali dobru, nismo pronašli ritam, igrali smo euforično, a tako ne možemo da igramo bitne utakmice, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović posle poraza od Barselone u Evroligi (89:78). „Oni su bili pametni, kontrolisali su ritam, znali smo da će ovo da se desi, nismo donosili dobre odluke", istakao je Obradović na konferenciji za medije. Zvezdin trener je dodao da selekcija
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Saša Obradović posle poraza od Barselone: „Nekad je dobro videti ovakve stvari“

Saša Obradović posle poraza od Barselone: „Nekad je dobro videti ovakve stvari“

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBarselonaEvroligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine: Hrvati idu na Engleze, Arnautović na Mesija

Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine: Hrvati idu na Engleze, Arnautović na Mesija

Danas pre 1 sat
Zvezda „potonula“ u poslednjoj četvrtini i Barselona zasluženo slavila u Beogradu

Zvezda „potonula“ u poslednjoj četvrtini i Barselona zasluženo slavila u Beogradu

Danas pre 1 sat
Trijumf Krihmajera u trci punoj skandala

Trijumf Krihmajera u trci punoj skandala

Sport klub pre 1 sat
Obradović: Igrali smo euforično, a tako ne može u bitnim utakmicama

Obradović: Igrali smo euforično, a tako ne može u bitnim utakmicama

Politika pre 1 sat
Batistuta ne uživa gledajući današnji fudbal

Batistuta ne uživa gledajući današnji fudbal

Sportske.net pre 2 sata