Čović: Da se ne lažemo, Željka u Partizan doveo Aleksandar Vučić

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović bio je u subotu gost jutarnjeg programa na TV Prva, a pored tema u vezi sa reprezentacijom, govorio je i o Željku Obradoviću i svemu što se dešavalo od momenta kada je podneo ostavku u Partizanu i onome što je moglo da se vidi i čuje na meču sa Bajernom u četvrtak. „U košarci sam skoro 60 godina, to nisam ni video ni doživeo. Bilo mi je jako ružno i poražavajuće, delovalo je virusno, da ne kažem bolesno. Vi znate