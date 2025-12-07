Verstapenu pol pozicija u Abu Dabiju

Danas pre 10 sati  |  Beta
Verstapenu pol pozicija u Abu Dabiju

Vozač Red Bula Maks Verstapen startovaće sa pol pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Abu Dabija, pošto je bio najbrži u kvalifikacijama.

Aktuelni svetski prvak je do pol pozicije u Abu Dabiju došao sa rezultatom od 1:22,207 minuta. Drugo i treće mesto zauzeli su vozači Meklarena Lando Noris, sa 0,201 sekundom zaostatka, i Oskar Pjastri, sa 0,230 sekunde zaostatka. Četvrti je bio Džordž Rasel iz Mercedesa, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je šesti bio Fernando Alonso iz Aston Martina. Sedmi je bio Gabrijel Bortoleto iz Zaubera, osmo mesto je pripalo vozaču Hasa Estebanu Okonu, dok
