Brazil i dalje čeka! Nejmar propušta Mundijal?

Selektor Brazila Karlo Ančeloti upitan je o igranju Nejmara na Svetskom prvenstvu.

Napadač Santosa je poslednji meč za Brazil odigrao 17. oktobra 2023. kada se teško povredio. Ančeloti je u razgovoru za brazilski "Sportv" istakao da ukoliko zasluži, Nejmar ide na Mundijal. - Ako Nejmar zaslužuje da bude na Svetskom prvenstvu, ako je u formi i bolji od nekog drugog, igraće - jasan je bio Karlo Ančeloti. Brazil će u martu u SAD da odigra dve prijateljske utakmice, protiv Francuske i Hrvatske. Brazil je smešten u grupu C gde su još Maroko, Škotska i