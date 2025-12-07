Vojvodina posle 12 godina slavila nad bledom Zvezdom u Beogradu i ponovo uzela meru aktuelnom šampionu

RTS pre 21 minuta
Vojvodina posle 12 godina slavila nad bledom Zvezdom u Beogradu i ponovo uzela meru aktuelnom šampionu

Drugi put u sezoni Vojvodina je pobedila Crvenu zvezdu, a ovaj put u Beogradu na Stadionu "Rajko Mitić", gde su Novosađani slavili minimalnim rezultatom 1:0 (0:0). Gol odluke postigao je Njegoš Petrović u 54. minutu.

Treći poraz Crvene zvezde u sezoni znači da su crveno-beli prepustili vodeću poziciju Partizanu i sada za njim zaostaju dva boda. Zvižduci posle meča dovoljno govore o igri crveno-belih iz Beograda. Vojvodina je drugi put u sezoni savladala aktuelnog šampiona Srbije, a za razliku od prvog meča pre mesec dana kada nije bila toliko bolji rival, sada je tim Miroslava Tanjge sasvim zasluženo slavio upisavši 11. trijumf u ligi. Još od maja 2013. godine Vojvodina nije
Crvena ZvezdaPartizanVojvodina

