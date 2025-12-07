Noris: "Neverovatan je osećaj osvojiti titulu, želim da uživam"

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Noris: "Neverovatan je osećaj osvojiti titulu, želim da uživam"

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je neverovatan osećaj osvojiti titulu prvaka sveta u Formuli 1, nakon što je današnju trku u Abu Dabiju završio na trećem mestu. "Nisam plakao neko vreme i mislio sam da neću plakati ni danas, ali jesam.

Bio je ovo dug put i prvo želim da zahvalim svojoj ekipi, svima u Meklarenu, roditeljima. Oni su ti koji su me podržavali od početka. Osećaj je neverovatan, sada znam kako se Maks (Ferstapen) oseća, želim da čestitam Maksu i Oskaru (Pjastriju), mojoj dvojci najvećih rivala tokom cele sezone", rekao je Noris. Ovaj 26-godišnji Britanac je trećim mestom u Abu Dabiju sačuvao prednost u generalnom plasmanu, u odnosu na četvorostrukog uzastopnog svetskog prvaka Maksa
