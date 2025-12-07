Petrović blista: "Prošlu pobedu nismo stigli da proslavimo, ali ovu..."

Petrović blista: "Prošlu pobedu nismo stigli da proslavimo, ali ovu..."

Heroj Vojvodine Njegoš Petrović ponosan je nakon pobede nad Crvenom zvezdom.

Petrović je postigao jedini pogodak u pobedi Voše nad Zvezdom, prvom na stadionu "Rajko Mitić" još od maja 2016. godine. "Znali smo šta nas čeka i koliko je teško igrati na Marakani. Ne sećam se kada je poslednji put Zvezda izgubila na domaćem terenu, ali istinski smo verovali da možemo da pobedimo i to smo ostvarili. Presrećan sam", rekao je posle meča Njegoš Petrović, a prenosi sajt kluba. Vojvodina gleda ka prvom i drugom mestu, i to je nešto što kapiten želi da
