Danas pre 2 sata  |  Beta
Karlos Sajnc: Noris je dokazao da i dobar momak može da bude šampion Formule 1

Vozači Formule 1 pohvalili su novog svetskog šampiona Landa Norisa iz Meklarena, a Karlos Sajnc iz Vilijamsa rekao je da je Britanac dokazao da se titula može osvojiti i kada si „dobar momak“, umesto „surov i opasan“.

Noris je ranije danas osvojio prvu titulu šampiona Formule 1, tako što je zauzeo treće mesto u poslednjoj trci u sezoni za Veliku nagradu Abu Dabija. Britanski vozač sezonu je završio sa dva boda više od četvorostrukog uzastopnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula, koji je pobedio u Abu Dabiju. Sajnc je bio Norisov prvi timski kolega, kada je Britanac kao 19-godišnjak došao u Meklaren, zajedno su vozili za ekipu 2019. i 2020. godine i razvili su prijateljski
