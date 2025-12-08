Fudbaleri Selte trijumfovali protiv Reala u Madridu

Real je ostao drugi na tabeli, ali sada sa četiri boda manje od Barselone, dok je Selta 10. sa 19 bodova

MADRID – Fudbaleri Selte savladali su večeras Real u Madridu rezultatom 2:0 u utakmici 15. kola španske La Lige. Golove za Zvezdinog rivala u Ligi Evrope postigao je Viliot Svedberg, prvo u 53. minutu, šmekerski „štiklom”, a potom u 90+3. minutu. Real je meč završio sa devetoricom, u 64. minutu isključen je Fran Garsija, a u 90+2. Alvaro Fernandez, prenosi Tanjug. Real je ostao drugi na tabeli, ali sada sa četiri boda manje od Barselone, dok je Selta 10. sa 19