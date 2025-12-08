Zvezda pobedila Bosnu u Sarajevu, brine nova povreda Grejema

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Zvezda pobedila Bosnu u Sarajevu, brine nova povreda Grejema

SARAJEVO - Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Sarajevu ekipu Bosne rezultatom 86:77 (24:21, 24:18, 22:23, 16:15) u meču devetog kola grupe B ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džordan Nvora sa 20 poena, pet skokova i pet asistencija. Kodi Miler-Mekintajer je postigao 17 poena, Džered Batler 15, a Donatas Motejunas 10. U redovima Bosne istakao se Petar Kovačević sa 19 poena i šest skokova. Džarod Vest je ubacio 11 poena, a Đoko Šalić 10. Zvezda je bolje otvorila meč, a posle nešto više od tri minuta igre bilo je 10:0. Bosna je zatim došla do preokreta i vođstva 16:14. "Crveno-beli" su vratili
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBosnaSarajevoABA liga

