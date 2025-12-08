Malo lepih vesti za Zvezdu: Duarte nije ozbiljnije povređen, a Radonjić možda i odigra

Sportske.net pre 59 minuta  |  Sportske.net
Malo lepih vesti za Zvezdu: Duarte nije ozbiljnije povređen, a Radonjić možda i odigra

Crvena zvezda je neočekivano izgubila od Vojvodine kod kuće i prvenstvo je postalo ozbiljan i neočekivan problem za klub iz Ljutice Bogdana, kome se stvarno niko nije nadao.

Ali, to je problem za posle, odnosno kad prođe Šturm u Gracu, što je sada apsolutni Zvezdin meč sezone. Pobeda u Austriji bi ostavila osmostrukog uzastopnog šampiona Srbije u plej-of zoni na kraju godine, tako da bi tim mogao da se posveti preostalim utakmicama u Super ligi pre pauze. No, najveći problem je potpuno neočekivan - kadrovski. Požalio se Vladan Milojević da mu fali igrača, jer su povrede osakatile tim, a nakon utakmice sa Vojvodinom najavio je da je
