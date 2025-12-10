Da li je ovo neki znak? Arnautović ranije napustio trening u Gracu!

Hot sport pre 32 minuta
Da li je ovo neki znak? Arnautović ranije napustio trening u Gracu!

Njegov nastup još upitan! Marko Arnautović je u sredu uveče bio na treningu u Gracu, ali nije izveo ceo trenažni proces, saznaje Sport Klub.

Ostaje pitanje da li će sutra protiv Šturma početi meč? Tokom trajanja treninga, novinari Sport Kluba sreli su Arnautovića u hodniku medija centra, što dodatno potvrđuje da stručni štab nije planirao da ga optereti do kraja. – Videćemo, sutra ćemo doneti konačnu olduku. Odradio je neke treninge, ali sutra ćemo imatis sastanak sa medicinskim timom, rekao je danas ranije trener Crvene zvezde, Vladan Milojević.
Crvena Zvezda, Vladan Milojević

