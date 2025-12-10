Fudbaleri Liverpula savladali Inter

Politika pre 15 minuta
Fudbaleri Liverpula savladali Inter

Atalanta bolja od Čelsija u Ligi šampiona

MILANO – Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras u Milanu ekipu Intera rezultatom 1:0 u meču šestog kola Lige šampiona. Gostujuća ekipa je do pobede došla golom Dominika Soboslaja iz penala u 88. minutu. Prethodno je Alesandro Bastoni u svom šesnaestercu povukao za dres Florijana Virca, a glavni sudija Feliks Cvajer je posle VAR provere dosudio penal. Fudbaleri Atalante savladali su na svom terenu Čelsi rezultatom 2:1. Engleska ekipa je povela u 25. minutu, kada je
